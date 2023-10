Professor morre ao ter carro atingido por picape em acidente no Amazonas

Manaus/AM- Um homem, identificado como João Gomes, morreu em um acidente de carro na manhã desta quarta-feira (18), no município de Humaitá, no interior do Amazonas.

Segundo testemunhas, João estava dirigindo seu carro, um HB20, de placa OHW7H51, pela Avenida Transamazônica, quando foi atingido por uma picape, modelo S10, ao acessar um cruzamento.

O HB20 foi arrastado por alguns metros e acabou sendo jogado contra uma árvore no canteiro central. João Gomes ficou bastante ferido e não resistiu. O homem era professor aposentado e ex-funcionário do hospital do município.