Professor desaparece após barco naufragar durante temporal no Amazonas

Manaus/AM - Um professor, Erisson Nogueira da Silva, 28 anos, desapareceu após um barco naufragar durante um temporal nas proximidades do município de Parintins, no interior do Amazonas, nesse domingo (10).

No momento do naufrágio, o professor e outras cinco pessoas, incluindo crianças, voltavam de uma comunidade rural e foram surpreendidos pela chuva e pela forte ventania.

Em determinado trecho do rio Uaicurapá, a rabeta virou e todos os ocupantes caíram nas águas. Erisson não sabia nada e desapareceu rapidamente nas águas.

As crianças e os demais passageiros foram resgatados pelos tripulantes de uma lancha que passava pelo local e presenciou o acidente.

O professor segue desaparecido e as buscas por ele devem ser retomadas na manhã de hoje (11). Erisson lecionava na Escola São José do Laguinho, que pertence ao Município de Juruti, no Pará.