'Professor das Multidões', coreógrafo participa de festival de dança em Barcelona

O professor de dança de salão e coreógrafo Márcio Prata, pioneiro na dança ao ar livre no amazonas irá representar o Brasil no festival internacional de dança de Barcelona, na Espanha, em abril de 2022. Natural de Santarém (PA), Márcio é conhecido no Amazonas como o "professor das multidões", e foi convidado a participar do festival Award Dance Barcelona 2020, que em razão da pandemia, foi transferido para abril de 2022. Para o professor, a dança pode ser utilizada como instrumento de transformação social, inclusão e saúde pública. A programação conta com uma palestra sobre a importância da dança coletiva ao ar livre para saúde pública, proferida pelo coreógrafo no dia 15 de abril. Já no dia 17, ele vai ministrar uma aula show, para todos os participantes do festival.

