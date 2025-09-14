Produção de motos no Polo Industrial de Manaus apresenta melhor resultado do ano





Manaus/AM - A produção de motocicletas no Brasil atingiu em agosto o melhor resultado do ano, com 185.952 unidades fabricadas no Polo Industrial de Manaus, um crescimento de 13,4% em relação a agosto de 2024 e 32,6% em relação a julho.

As vendas no varejo também cresceram: foram licenciadas 185.515 motos, 13,2% a mais que no mesmo mês do ano passado, embora tenha havido queda de 4% em relação a julho.

As exportações somaram 2.942 motocicletas em agosto, retração de 11,9% em relação a agosto de 2024, mas aumento de 9,8% frente a julho.

No acumulado de janeiro a agosto, o Brasil exportou 24.232 motos, representando alta de 9,3% sobre o mesmo período do ano passado.

O desempenho de agosto foi o melhor para o mês desde 2011, segundo a Abraciclo.