Produção de açaí cresce 150% no Amazonas, aponta Idam

Manaus/AM - Um dos frutos mais apreciados pela população amazonense, o açaí apresentou, entre os anos de 2018 a 2024, o aumento de aproximadamente 150% de produção no estado. A informação foi divulgada pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e evidencia o resultado dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) realizados, neste período, que propiciaram o crescimento da cultura no Amazonas.

Os dados do instituto apontam que, nos últimos sete anos, a produção anual saltou de 550,8 mil para 1,3 milhão de toneladas de frutos. Este crescimento de produção é reflexo do aumento de 173% nas áreas plantadas. Em 2018, eram 4,3 mil hectares de açaízeiros e, hoje, são mais de 11 mil ha em todo estado.

O Amazonas avançou no cultivo com objetivo de aumentar a oferta do fruto nos mercados nacional e internacional. Para isso, em 2019, o Idam deu início a implementação do Projeto Prioritário (PP) do Açaí, a fim de intensificar os serviços de Ater em 12 municípios com maior potencial para a cultura.

Os municípios contemplados pelo PP inicialmente foram: Codajás, Carauari, Borba, Anori, Manicoré, Coari, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Lábrea, Tapauá, Nova Olinda do Norte e Benjamin Constant. Neste ano, Tefé e Anamã também foram inseridos no projeto.

Projeto Prioritário

Os produtores rurais agricultores familiares inseridos no PP recebem orientações técnicas sobre boas práticas para cultivo e manejo do açaí nativo, participam de cursos, demonstrações de métodos, palestras, visitas técnicas, entre outras metodologias de Ater.

Distribuição de mudas

Os 12 municípios inseridos no projeto possuem viveiros para produção de mudas que são distribuídos gratuitamente aos produtores rurais. “Os viveiros têm capacidade de produzir 5 mil mudas por ano, cerca de 60 mil por ano. Com isso, já distribuímos mais de 200 mil mudas de açaí aos produtores”, frisou.

Além disso, em 2022 e 2023, a Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror), em parceria com a ADS e o Idam, distribuiu cerca de 5,5 mil quilos de sementes de açaí das variedades BRS Pará e BRS Pai d’égua diretamente aos agricultores.

Propriedades nutricionais

O açaí tem importantes propriedades nutricionais, além de ser uma excelente fonte de energia para o corpo. Por conta disso, a partir da década de 1990, o açaí consumido pelas comunidades indígenas e ribeirinhas da Amazônia começa a ganhar popularidade fora da região Norte do país.

De acordo com a coordenadora, as espécies de açaí cultivadas no Amazonas e no Pará são diferentes. Segundo a técnica, além do açaí amazonense ter mais rendimento de polpa, maior produtividade e longevidade, o fruto local também se destaca por ter um menor teor de gordura.

“O açaí do Amazonas é mais magro. Ele tem um teor de gordura menor e, por conta disso, tem menos calorias. Para quem pretende ingerir o fruto pelos benefícios para saúde com presença bioativos como antocianina, fitoesteróides, ômega 6 e 9 e vitamina E, dentre outros, o açaí do amazonense é mais indicado por ter um valor nutricional (destacadamente de antocianina) superior ao do Pará”, informou.