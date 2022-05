Produção agrícola do Amazonas será mais afetada com cheia deste ano

As lavouras temporárias foram responsáveis por 76,0% da agricultura do Estado.

Todas as famílias foram cadastradas pelos órgãos de Defesa Civil dos municípios, que tiveram suas casas invadidas pelas águas com a subida dos rios.

No último final de semana, o governo do Estado entregou a 9.673 famílias de Manacapuru uma ajuda financeira de R$ 300, em parcela única, destinado “à aquisição de alimentos e outros itens necessários para enfrentar impactos da cheia dos rios”.

Em Manacapuru, que de acordo com o IBGE em 2020 liderava a produção agrícola no Estado, quase 10 mil famílias foram cadastradas para receber o Auxílio Estadual Enchente, o que indica prejuízo nas plantações.

Com a produção agrícola do Amazonas em queda de 5% desde 2020, conforme apontou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) quando divulgou, em setembro do ano passado, os dados da Produção Agrícola Municipal (PAM), dezenas de municípios atingidos pela enchente deste ano, já sofrem os agravamentos dos efeitos da cheia deste ano.

