Procon inicia mutirão de renegociação de dívidas no Amazonas

Manaus/AM - O Procon-AM realiza a partir desta segunda-feira (24), um mutirão de negociação de dívidas, o Renegocia! A ação acontece em parceria como Governo Federal e vai até 11 de agosto.

O objetivo do mutirão nacional é ajudar os brasileiros a renegociarem dívidas atrasadas para evitar o superendividamento.



“Segundo os dados do Serasa, no Amazonas 1,5 milhão de pessoas estão endividadas. Somente em Manaus, são 1.006.540. Pensando em contribuir com os consumidores amazonenses, o Governo do Amazonas demandou a participação do Procon-AM ao programa Renegocia! O foco principal de fato é atender os superendividados, que são as pessoas que possuem um nível de endividamento que ultrapassa sua capacidade de pagamento, mas também os endividados que têm contas atrasadas ", afirma Fraxe.



O Renegocia! é feito de forma eletrônica, por meio da plataforma oficial consumidor.gov.br, o consumidor realiza toda a negociação pelo site, sem burocracia, sem fila de espera, sem precisar de agendamento prévio.

Quem pode participar do Renegocia!?

O mutirão de negociação de dívidas tem como foco principal a prevenção do superendividamento, ou seja, evitar que os consumidores entrem em um nível de endividamento que ultrapasse a sua capacidade de pagamento. Mesmo assim, qualquer consumidor que tenha dívidas em atraso pode participar da ação. Não há limites nos valores das dívidas, nem de renda.

Como participar do Renegocia!?

Para participar do mutirão, os consumidores interessados devem acessar o portal consumidor.gov.br para a negociação das dívidas. É necessário possuir a conta Gov.br prata ou ouro.