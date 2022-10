Processos de 12 anos têm conciliação e pagamento de mais de R$ 255 mil no Amazonas

A conciliação entre as partes colocou um ponto final nas demandas trabalhistas de três processos, dos quais dois já duravam mais de 12 anos na Vara de Trabalho de Lábrea e resultou no pagamento de mais de R$ 255 mil às partes.

A audiência, ocorrida de forma virtual no último dia 4 e divulgada hoje pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11), contou com a presença dos embargantes, do arrematante, e da executada com os respectivos advogados.

Dos três processos, dois já se encontravam em fase de execução, quando já existe condenação da Justiça do Trabalho, mas ainda não houve o pagamento do que foi definido em juízo.

O juiz titular da Vara de Trabalho de Lábrea, juiz do trabalho Alexandro Silva Alves, conduziu a audiência que totalizou o pagamento às partes no valor de R$ 255.675,00.

Dois processos solucionados com o acordo são do ano de 2009. Em setembro de 2022, houve a realização de leilão e arrematação de um bem imóvel penhorado em um dos processos envolvidos.

