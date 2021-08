Processo seletivo oferta vagas de emprego com salários de até R$ 2,6 mil no Amazonas

Manaus/AM - Será aberto nesta quinta-feira (5) um processo seletivo simplificado com 16 vagas, para reforçar o Projeto Nova Rede Mulher, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), que atende mulheres que estão passando pelo ciclo da violência.

Devido à natureza do projeto, os cargos são voltados exclusivamente a profissionais do gênero feminino. Além disso, a maioria das vagas é direcionada para o interior do estado.

O edital completo está disponível no link: http://www.aades.am.gov.br/processo_p/edital-n-008-2021-cpss-aadesam---projeto-nova-rede-mulher/.

O processo conta com 7 vagas para assistente social, com remuneração de R$ 2.200; 7 vagas para psicóloga, com remuneração de R$ 2.688,89 mais auxílio alimentação; e 2 vagas para cozinheira, com remuneração de R$ 1.350,66 mais auxílio alimentação.

A contratação das selecionadas ocorrerá por Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por tempo determinado, de até dois anos.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de agosto deste ano, ao custo de R$ 30 (nível médio) e R$ 40 (nível superior), e serão efetuadas somente via Internet, preferencialmente utilizando o Google Mail (Gmail), mediante sistema próprio hospedado no sítio eletrônico oficial da Aadesam (http://concursos.aades.am.gov.br/aadesInscricao/index). A lista final de selecionados será divulgada no dia 27 de agosto deste mês.