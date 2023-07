Primeiro transplante renal pelo SUS é realizado no Amazonas

Manaus/AM - O Amazonas fez o primeiro transplante renal na rede pública estadual de saúde por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) foi realizada, nessa quarta-feira (5), no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz.

O procedimento foi realizado pelo médico Marcelo Perosa, coordenador do Hepatol do Transplante Sem Fronteiras (TSF). O paciente, um homem de 35 anos, recebeu o rim do seu pai, de 55 anos. A cirurgia teve duração de aproximadamente quatro horas.

"Isso proporciona condições para mudar a vida de muitos pacientes em hemodiálise no estado do Amazonas. É uma conquista importante ao restabelecer o transplante renal no estado", afirmou o médico.

Procedimento cirúrgico

O transplante renal é um tratamento para pacientes com diagnóstico de insuficiência renal crônica, que estejam em diálise ou em fase pré-dialítica. As consultas com os pacientes em lista de espera para transplante começaram em abril, após a definição de critérios para o agendamento através do sistema de regulação.

Aproximadamente 300 pessoas, entre possíveis doadores e receptores, passaram por avaliação na unidade. Um par foi selecionado para o primeiro procedimento cirúrgico, e outros quatro pares estão em processo de avaliação, sendo preparados para os próximos transplantes.

O ambulatório especializado para pacientes transplantados foi inaugurado no Hospital Delphina Aziz em dezembro de 2022. Inicialmente, o atendimento era direcionado às pessoas que já haviam realizado transplantes em outros estados, mas agora também são realizadas consultas pré-transplante por meio do sistema de regulação.

O Amazonas possui cerca de mil pacientes em diálise e aproximadamente 700 pacientes registrados em outros estados que, a partir de agora, poderão realizar os procedimentos no próprio estado.

"Há cerca de um ano e meio, o governador Wilson Lima determinou que se retornassem os transplantes, pois eles eram realizados em uma clínica particular, mas em 2018 foi interrompido. E esse é o primeiro transplante renal realizado no hospital da rede estadual de saúde, e conseguimos reativar o programa de transplante renal no estado", afirmou o secretário da SES-AM, Anoar Samad.