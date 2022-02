Primeiro dia de vestibular da UEA tem quase 7 mil abstenções

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) iniciou, neste domingo (13), a aplicação das provas do Vestibular 2021, acesso 2022, em Manaus e em 61 municípios do Amazonas.

Neste ano, o Vestibular disponibiliza 2.321 vagas, sendo 1.109 para a capital e 1.212 para o interior, além de 470 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD) e 142 para indígenas. A UEA oferece ainda neste certame, três cursos de oferta especial: Tecnologia em Design Digital, Letras - Língua Inglesa e Direito, totalizando 37 cursos para o Vestibular 2021, acesso 2022.

No primeiro dia do Vestibular 2021, acesso 2022, a UEA registrou 6.789 abstenções, o que representa 25,48% do total de candidatos inscritos no certame.

SIS - As provas de Acompanhamento I, II e II do Sistema de Ingressos Seriado (SIS) da UEA serão aplicadas na terça-feira (15).

Resultado - O resultado do Vestibular e SIS será divulgado no dia 18 de março de 2022, além do Edital de Matrícula Institucional para ingresso no primeiro semestre de 2022.