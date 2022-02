Atleta amazonense é convocado para Seleção Brasileira

Manaus/AM - Levando a bandeira do estado para desafios internacionais, o atleta Luis Felipe Acosta Tamayo, de 16 anos, foi convocado para a Seleção Brasileira de Patinação de Velocidade, para participar dos Jogos Sul-Americanos da Juventude, que será disputado de 02 a 09 de maio, em Rosário, na Argentina.

Luis foi ‘descoberto’ em uma das visitas da equipe estratégica do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), ao município de Tabatinga, que à época pagou as passagens áreas do jovem atleta para a sua participação no Mundial da Colômbia, que aconteceu em novembro de 2021.

Influenciado pelo pai, Luis Álvaro Tamayo, que era patinador profissional na Colômbia, o atleta amazonense começou a dar seus primeiros passos na modalidade ainda com 3 anos e 8 meses de idade. Prestes a completar 17 anos, Luis falou da sensação de representar o Amazonas no Sul-Americano.

“É uma felicidade muito grande, saber que fui convocado para correr o sul-americano da juventude e de levar a bandeira do Amazonas e do Brasil em um campeonato tão importante, desde já estou me preparando física e mentalmente para dar o meu melhor na pista e ficar entre os três primeiros lugares”, projetou Luis.

Patinação de velocidade – Modalidade olímpica, o esporte é disputado de formas individuais contra o relógio ou em equipes. Os eventos geralmente são ao ar livre, em pistas com paredes inclinadas ou em circuitos de estradas fechadas.

Na modalidade, são usados patins com rodas especiais e freios não são permitidos. As provas da patinação de velocidade variam de 100m a 15.000m, com disputas de sprint, pontos, eliminação e maratona.