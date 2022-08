Primeira turma Yanomami com 42 indígenas recebe outorga em Licenciatura no Amazonas

Manaus/AM - Em São Gabriel da Cachoeira, outro importante capítulo da história da Universidade Federal do Amazonas foi escrito neste último sábado (20), quando 42 indígenas, da etnia yanomami, receberam o diploma de graduação do curso em Licenciatura Indígena: Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável, numa cerimônia realizada no próprio território, aos pés do Pico da Neblina, o ponto mais elevado do Brasil.

