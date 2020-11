Presos na 'Ponto de Parada' são liberados na madrugada deste sábado

Manaus/AM - Três presos na Operação Ponto de Parada, deflagrada pela Polícia Federal na última segunda-feira (23), foram soltos na madrugada deste sábado (28), ao fim do prazo de prisão temporária estabelecida pela Justiça Federal.



Os empresários Udsom Maranhão Duarte e Rosedilse de Souza estavam detidos, respectivamente, no Centro de Detenção Provisória Masculino 1 (CDPM 1) e Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), localizados no Km 8 da rodovia BR-174.



O presidente da agremiação Boi-Bumbá Caprichoso, Jender Lobato, encontrava-se no Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM 2), mesmo local onde esteve preso o empresário Sérgio Rodrigues Vianna, pai do deputado estadual Saullo Vianna (PTB).



Sérgio foi solto na quinta-feira (26), após decisão do desembargador Olindo Menezes, do TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região). O magistrado considerou que o empresário, caso solto, não poderia alterar o processo de colheita de provas pelos investigadores.