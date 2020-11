Polícia do Amazonas vai receber R$ 26 milhões do Ministério da Justiça

Manaus/AM- O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai repassar ao Amazonas, a partir desta segunda-feira (30), uma cota de R$ 26,7 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).



No total, os estados e Distrito Federal receberão R$ 775 milhões. Em junho, R$ 502 milhões foram transferidos aos entes federados; neste ano, serão obtidos R$ 1,2 bilhão, o que caracteriza o maior valor já enviado pelo ministério às forças de segurança pública do Amazonas.



O montante será destinado para aquisição de equipamentos, novas tecnologias, viaturas mais seguras, capacitação profissional, entre outros.



No próximo ano, o ministério planeja firmar parceria com os secretários de Segurança Pública para atualizar os eixos de financiamento e critério de distribuição dos recursos do FNPS.