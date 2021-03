Presos irão trabalhar na revitalização do Passeio do Mindu

Desde a criação, em 2019, o “Trabalhando a Liberdade” já gerou uma economia ao estado de aproximadamente R$ 7 milhões, com o uso da mão de obra carcerária em serviços de reformas e manutenções dentro e fora do ambiente prisional.

‘Trabalhando a Liberdade’ – O projeto de ressocialização iniciou em 2019, quando cerca de 20 internos realizavam trabalhos para obter remição de pena (redução do tempo de privação da liberdade). Atualmente são mais de 1.200 internos no programa.

"A cidade de Manaus vai ganhar uma área nova, digna de receber as famílias, como todo dia vêm aqui fazer a sua caminhada, sua corrida, as crianças brincarem, trazer seus pets. Vai ser uma área incrível para utilização de todos nós”, ressaltou o secretário de Administração Penitenciária coronel Vinicius Almeida.

Manaus/AM - O Passeio do Mindu, Zona Centro-sul de Manaus, terá revitalização feita pela mão de obra carcerária do programa “Trabalhando a Liberdade”. Na próxima semana, com 60 encarcerados do regime fechado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.