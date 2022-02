Presidente Figueiredo restabelece restrições após aumento de casos de Covid

Com o aumento de novos casos de Covid no município de Presidente Figueiredo, a prefeitura decidiu restabelecer a restrição em locais públicos.

Feiras e mercados podem funcionar de 4h às 20h com 50% da capacidade, assim como flutuantes, balneários e cachoeiras no horário de 8h às 18h, também com limitação de 50% de público.

Nos últimos dias, o crescimento do número de casos vem preocupando as autoridades de saúde local. No último dia 7 foram registrados 12 casos, no dia 6, 14 casos e no dia 5 foram 36 casos, segundo Boletim Diário da Fundação de Vigilância em Saúde Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

O município já tem mais de 20.756 casos notificados de Covid-19, com 7.776 confirmações e 111 mortes registradas,

De acordo com o Decreto, fica instituído no período de 08 de fevereiro de 2022 a 08 de abril de 2022, a restrição provisória de circulação de pessoas em espaços e vias públicas do município no período de 03h às 06h da manhã, ressalvados os casos de extrema necessidade.

Entre esses casos estão o deslocamento de veículos, como vans e ônibus, destinados ao transporte especial de funcionários da indústria; deslocamento de delivery de restaurantes, sorveterias, lanchonetes, bares e farmácias; deslocamento para atendimento e prestação de serviço emergencial de saúde; deslocamento dos profissionais da imprensa e agentes públicos do setor da saúde e quaisquer outros setores essenciais para o controle da pandemia de Covid-19, ou para o exercício de missão institucional.

Por conta das novas restrições, restaurantes, bares, sorveterias e similares poderão abrir das 6h às 3h da madrugada desde que obedecendo o limite de 50% do público.

Para os estabelecimentos comerciais como supermercados de pequeno, médio e grande porte, atacadistas, pequeno varejo alimentício e padarias) os horários vão de 6h às 3h da manhã, com a entrada limitada a dois compradores por núcleo familiar, a fim de evitar aglomerações em suas dependências, tendo a ocupação restrita a 50% da capacidade do estabelecimento.