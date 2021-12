Presidente do TCE-AM se emociona em despedida do cargo na última sessão de 2021

Manaus/AM - A última Sessão Ordinária de 2021 do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), ocorrida nesta terça-feira (14), foi marcada pela despedida do presidente do Pleno, o conselheiro Mario de Mello. Houve uma retrospectiva e um balanço da gestão de Mello na Corte de Contas no biênio 2020-2021.

Esta foi também a última sessão do conselheiro Mario de Mello na presidência da Corte de Contas. No próximo dia 21 de dezembro o conselheiro Érico Desterro assume o cargo de presidente após vencer eleição no Tribunal Pleno.

Um vídeo foi exibido foram mostradas as principais ações e feitos da gestão em um período de dificuldades provocadas pela pandemia da Covid-19. Hoje, com a capacidade de funcionar em formato totalmente virtual, a Corte de Contas se reinventou e trouxe adaptações em tempo e qualidade satisfatórias.

“Há dois sentimentos que invadem meu coração neste momento de deixar a presidência: de gratidão e de dever cumprido. Esse intervalo de tempo foi sofrido, doloroso, mas foi extremamente pedagógico. Vimos que somos capazes de encontrar saídas para onde, aparentemente, não existem portas”, destacou Mario de Mello.