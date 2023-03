Presidente do STF, ministra Rosa Weber visita indígenas no Amazonas

Durante a passagem no município de Tabatinga, a ministra participou em uma unidade prisional do lançamento de cartazes com informações sobre audiência de custódia nas línguas Tikuna, Marubo, Matis e Kanamari. Ela também reuniu com representantes dos indígenas que acompanham o caso das mortes do indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips.

“Essa ação conjunta do Conselho Nacional de Justiça reflete a caminhada e a vocação do Poder Judiciário para a garantia dos direitos constitucionais destacando o acesso à informação, à Justiça, ao reconhecimento cultural e linguístico dos povos indígenas”, afirmou Weber.

Manaus/AM - A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, visitou nesta segunda-feira (20) os indígenas, no Amazonas.

