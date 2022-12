Prefeitura divulga edital de processo seletivo com 271 vagas no Amazonas

Manaus/AM - A Prefeitura de Tabatinga, no interior do Amazonas, divulgou edital de processo seletivo com 271 vagas, para contratação temporária de professores para o ano letivo 2023. As vagas são para escolas na zona urbana, rural e rural indígena no município.

A remuneração varia entre R$ 1.212 (valor atual do salário mínimo ou será o valor atualizado) a R$ 2 mil (ou 50% do piso nacional do magistério).

As inscrições vão acontecer no período de 16 a 20 de janeiro de 2023, devendo ser realizadas de forma presencial na Escola Municipal Professora Jociêdes Andrade, situada na avenida da Amizade, Centro, em Tabatinga.

Confira abaixo o edital completo divulgado no Diário Oficial dos Municípios: