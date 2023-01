Prefeitura abre processos seletivos com 678 vagas no Amazonas; veja editais

As inscrições iniciam na próxima quarta-feira (1º) e encerram no dia seguinte, em 2 de fevereiro. Os interessados devem efetuar a inscrição na Escola Municipal Dr. Octávio Lacombe Rua Matim Pererê, S/Nº, Bairro Tancredo Neves.

Manaus/AM - A Prefeitura de Presidente Figueiredo divulgou editais de processo seletivo com oferta total de 678 vagas para contratação temporária de servidores para as áreas de educação e saúde do município. Os salários ofertados nas seleções variam de R$ 1,3 mil a R$ 4,9 mil.

