Prefeitura abre inscrições de concurso com salários de até R$ 3,2 mil no Amazonas

Manaus/AM - A Prefeitura de Nova Olinda do Norte abriu nesta quinta-feira (27), um concurso público com 476 vagas no Amazonas e salários de até R$ 3,2 mil.

Das oportunidade abertas, 154 vagas são para cargos efetivos na prefeitura e 322 vagas para a Secretaria Municipal de Educação.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico https://merkabah.selecao.net.br a partir das 9h do dia 27 de janeiro de 2023 até às 23:59h do dia 28 de fevereiro.

O concurso é voltado para candidatos com nível fundamental incompleto, fundamental completo, médio completo e ensino superior completo e em formação.

Para confirmar a inscrição é necessário o pagamento de taxas nos valores de R$ 60, R$ 80 e R$ 100.