Prefeito cancela contrato com Zé Vaqueiro para show no Amazonas

Manaus/AM - O prefeito de Alvarães, Lucenildo Macedo, assinou Termo de Cancelamento de Inexigibilidade da contratação do cantor Zé Vaqueiro, que tem previsão de realizar show no município no próximo dia 29. O artista foi contratado para se apresentador na Festa do Divino.

De acordo com o documento publicado no Diário Oficial dos Municípios desta terça-feira (23), o cancelamento do contrato ocorreu por conta de mudanças na fonte orçamentária.

A Prefeitura de Alvarães não divulgou o valor do contrato assinado com Zé Vaqueiro. A previsão é que o contrato seja assinado com uma nova fonte de recursos, pois a prefeitura não comunicou o cancelamento do show do artista.