Justiça manda prender prefeito de Borba e mais 10 no Amazonas; veja lista

Manaus/AM - A Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público do Estado do Amazonas e expediu 11 mandados de prisão preventiva em nomes do prefeito de Borba, Simão Peixoto, e outras 10 pessoas que são alvos de uma operação nesta terça-feira (23) do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Veja lista dos alvos:

Simão Peixoto Lima;

Aldine Mirella de Souza de Freitas;

Aldonira Rolim de Assis;

Edival das Graças Guedes;

Ione Azevedo Guedes;

Michele de Sá Dias;

Kleber Reis Matos;

Maria Suely da Silva Mendonça;

Adan de Freitas da Silva;

Keliany de Assis Lima; e

Karine de Assis Lima

A secretária de finanças do município, a sede da prefeitura, o cartório da cidade e a casa do prefeito foram alvo de busca e apreensão.

Segundo a denúncia do MP, Simão chefia um grupo com parentes, agentes públicos e pessoas jurídicas que teria cometido uma série de fraudes nos procedimentos licitatórios no município desviando um total de R$ 29 milhões dos cofres públicos.