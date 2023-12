Prédio é interditado no Centro de Manaus

Manaus/AM - Um imóvel foi interditado na região central de Manaus por não possuir alvará de funcionamento. A interdição ocorreu nesta quarta-feira (20) durante uma Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Ao todo, nove prédios foram alvo da fiscalização realizada em parceira com outros órgãos das esferas estadual, federal, municipal e de instituições privadas. A notificação e interdição do prédio José Aucimar Pereira Brito, localizado na rua Quintino Bocaiúva, foi expedida por agentes do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Além disso, a Amazonas Energia cortou o fornecimento de outros quatro imóveis por irregularidades. Durante as fiscalizações da CIF, foi constatado que os locais fechados possuíam ligações clandestinas de energia elétrica.

A SSP-AM, com o apoio de órgãos parceiros, coordena ações de fiscalização em todas as regiões de Manaus com o objetivo de garantir mais segurança à população.