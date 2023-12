PL de Omar faz Senado estender benefícios da Zona Franca até 2074

No texto da proposição, o autor do PL, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PRB-AM), justifica que os benefícios às empresas que se instalam nessas localidades “é um legítimo tratamento às mercadorias produzidas nesta região e sua relevância pode ser detectada por diversos vieses, inclusive o constitucional”.

“A falta dessa atualização cria insegurança jurídica capaz de prejudicar atividades econômicas na Zona Franca de Manaus, com sérios reflexos negativos sobre a geração de emprego e renda, a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento regional”, justifica Aziz.

Em seu relatório apresentado à Casa, o senador Omar ressalta que até então a Lei nº 9.532 de 1997, alterada no PL mais recente, não havia sido atualizada para se harmonizar com o novo prazo constitucional. O parlamentar explicou que, embora continuassem a ter embasamento na Constituição Federal até 2073, os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus deixariam de estar fundamentados em lei ordinária na virada deste ano.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.