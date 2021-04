Preço do combustível faz 29 postos serem notificados no Amazonas

Além dessa ação, o Procon-AM também visita outros municípios do Estado, junto à comitiva da Operação Enchente 2021, na Unidade Básica Fluvial de Fiscalização e Pesquisa (UBFFP II), do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), levando serviços de cidadania e ações emergenciais em municípios afetados pela cheia dos rios.

Dos 29 postos notificados, 22 foram em Iranduba, cinco em Itapiranga e dois em Silves. Em fevereiro e março deste ano, o Procon-AM já havia realizado a mesma ação com postos da capital - as respostas estão sob análise.

- O valor de compra dos combustíveis após a expedição do decreto 10.638/21, que dispõe sobre a divulgação ao consumidor dos preços real, promocional e de desconto do produto;

