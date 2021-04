Ampliada testagem para detecção de Covid-19 em Policlínicas e CAIMIs

Manaus | AM- A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) vão reforçar a testagem de pacientes para detecção de Covid-19, nas unidades ambulatoriais como Policlínicas e Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMIs), a partir deste mês de abril. A medida faz parte do plano de contingência para enfrentamento da Covid-19 no Estado.

A testagem será realizada em pacientes que estarão aguardando para realização de consultas e exames, durante a triagem que forem identificados com sintomas gripais. Com a ampliação da testagem, haverá celeridade na identificação das infecções e, consequentemente, intervenção terapêutica imediata aos pacientes.

Na manhã desta terça-feira (06), equipes da SES-AM, Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e diretores de Policlínicas e CAIMIs se reuniram para alinhar os fluxos de testagens nas unidades. A testagem nos usuários será implantada nas unidades após o treinamento das equipes.

O resultado do teste estará disponível para a população entre 48 e 72 horas, no site da FVS-AM, http://www.fvs.am.gov.br/, no link ‘Resultados Lacen/FVS’ mediante consulta pelo CPF.

Treinamento - Na quinta-feira (08/04), técnicos do Lacen realizarão visita às Policlínicas Cardoso Fontes, Codajás, Zeno Lanzini, para iniciar o treinamento quanto à coleta de material. Na sexta-feira (09/04), o treinamento será com as equipes das Policlínicas Governador Gilberto Mestrinho, Antônio Aleixo e João dos Santos Braga.

Desde o início de março, equipes do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), da FVS-AM, vêm capacitando profissionais nas unidades de saúde da rede estadual para a coleta e melhor encaminhamento dos exames. O trabalho iniciou nas maternidades e nos Serviços e Unidades de Pronto Atendimento (SPAs e UPAs), nos hospitais das Fundações de Saúde, Hospitais e Prontos-Socorros adultos e infantis, dos Centros de Atenção Integral à Criança (CAIC) e Centros de Atenção Integral ao Idoso (CAIMI).

A iniciativa tem apoio da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), que doou 122 mil testes rápidos de antígeno ao Amazonas. Além do teste antígeno, a implantação da realização do Exame RT - PCR nas Policlínicas e CAIMIs fortalecerá a vigilância ativa de casos suspeitos.