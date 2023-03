Prazo para inscrição no Programa de Residência Jurídica da PGE termina nesta sexta

Manaus/AM - Encerra nesta sexta-feira (17), o prazo de inscrição para o 8º Exame de Seleção do Programa de Residência Jurídica da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), coordenado pela Escola Superior de Advocacia Pública (Esap). Estão sendo ofertadas 18 vagas, sendo duas destinadas à pessoa com deficiência. A prova acontece no dia 26 de março.

As inscrições podem ser feitas por meio da plataforma Google Forms, no link https://forms.gle/C87vPf2XfXtPf5wY6. O candidato que desejar concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência deverá indicar essa condição no formulário de inscrição, juntamente com o laudo médico atualizado.

A taxa de inscrição é de R$ 100,00, que pode ser paga por meio de pix, com a chave [email protected], depósito bancário ou Transferência Eletrônica Disponível (TED) na conta corrente nº 72.253-7, Agência 3739-7 do Banco Bradesco, em nome da Associação dos Procuradores do Estado do Amazonas, inscrita no CNPJ nº 04.8047950001-41. O comprovante de depósito ou transferência deve estar em nome do candidato e ser anexado ao formulário de inscrição.

O programa tem a duração mínima de dois anos, prorrogável por mais 12 meses, quando indicado pelo procurador avaliador, e a bolsa-auxílio é mensal, no valor de R$ 2.500,00 para os alunos-residentes. A carga horária referente às atividades práticas deverá ser cumprida em períodos de quatro horas e meia diárias, de segunda a sexta-feira, em um dos turnos de expediente, matutino ou vespertino, na PGE-AM.

O Programa de Residência Jurídica da PGE-AM tem por objetivo proporcionar a bacharéis em Direito o conhecimento da advocacia pública. “Para fazer a prova não há exigência de ter concluído a graduação em Direito, porém, quando são chamados, aí sim, precisam apresentar o certificado de graduação”, esclarece a diretora da Esap, Procuradora Heloysa Simonetti.

Além das 18 vagas ofertas neste Exame de Seleção, haverá formação de cadastro reserva, observada a ordem de classificação. Neste caso, o chamamento ocorrerá de acordo com o surgimento de novas vagas. Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível no link https://abrir.link/R1zR5.