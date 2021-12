Prazo de credenciamento para 'Edital Mais Esporte' é prorrogado no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) prorrogou o prazo de apresentação do plano de trabalho e demais documentos relacionados ao Edital de Chamamento Público “Mais Esporte no Interior”, para os municípios interessados em participar. O novo prazo para credenciamento segue até o dia 21 de janeiro de 2022. O Edital irá destinar, ao todo, R$ 3 milhões ao esporte comunitário, de base e voltado ao alto rendimento. Assim, cada prefeitura que estiver adimplente mediante suas obrigações legais terá o direito de solicitar até R$ 50 mil, para incentivar as atividades esportivas em seus respectivos municípios. No mínimo, cada prefeitura deve apresentar em seu plano de trabalho, um projeto que abranja práticas desportistas formais e não formais. Etapas – Além da entrega até o dia 21, a nova descrição de etapas antecipa que quaisquer dúvidas e questionamentos sobre o edital precisará ser executada até 31 de dezembro. A análise dos planos de trabalho e documentos entregues pelos municípios serão realizados dos dias 24 de janeiro a 7 de fevereiro, com a divulgação dos credenciamentos no dia 8 de fevereiro. O prazo para a interposição de recursos será de 14 a 16 de fevereiro, em caso de algum dos entes municipais sentirem a necessidade de recorrer da decisão dos credenciamentos do dia 8 de fevereiro. Em 18 de fevereiro será a publicação do resultado com a convocação para a apresentação de documentos, do dia 21 de fevereiro e 4 de março.

