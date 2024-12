Pousos são restritos no aeroporto de Parintins devido a problemas na pista

A restrição pode ser flexibilizada em casos de emergência médica ou transporte de valores, desde que haja coordenação prévia com o operador do aeródromo.

Além das falhas estruturais, a ANAC identificou problemas na sinalização visual, no sistema de drenagem e nas áreas verdes, além de riscos relacionados à proximidade de lixões, que aumentam a possibilidade de acidentes com aves.

Foram detectadas falhas graves na pista de pouso e pátio de estacionamento de aeronaves, como trincas e material solto. Esses problemas oferecem riscos significativos às operações aéreas, podendo danificar aeronaves, especialmente as de asa fixa. As correções previstas, como o recapeamento da pista, foram consideradas insuficientes, com previsão de conclusão apenas em 2025.

Manaus/AM — Após uma inspeção realizada nos dias 23 a 24 de outubro de 2024, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinou restrições para pousos no aeroporto de Parintins. A fiscalização revelou falhas na infraestrutura do aeroporto, que apresentam riscos à segurança das operações aéreas.

