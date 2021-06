Potássio do Brasil avança com projeto em Itapiranga no Amazonas

Manaus/AM - A Potássio do Brasil deu um passo importante no processo de licenciamento ambiental do “Projeto Potássio Itapiranga”. Na última quarta-feira, (09) protocolou junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) o requerimento para a obtenção da Licença Prévia (LP) do projeto, visando à produção de fertilizantes de potássio em Itapiranga, município a 226 km de Manaus.

De acordo com o diretor de Sustentabilidade da Potássio do Brasil, Lúcio Rabello, os estudos geológicos em Itapiranga identificaram uma grande reserva de potássio naquela região. “Estamos prevendo a produção de cerca de 2 milhões de toneladas de fertilizantes de potássio por ano, para serem aplicados na agricultura brasileira”, destacou Lúcio.

A requisição da Licença Prévia é um passo que evidencia a disposição da empresa em contribuir com o desenvolvimento do Amazonas, com indiscutíveis ganhos para a população local. Ao mesmo tempo, esse passo reforça o compromisso da empresa em produzir fertilizantes em bases técnicas e tecnológicas de alto padrão, além de manter o indispensável respeito ao meio ambiente.

Segundo Lúcio Rabelo, “o Projeto Potássio Itapiranga é prioritário para a Potássio do Brasil e está sendo desenvolvido juntamente com o “Projeto Potássio Autazes”, o qual também está em fase de licenciamento e, neste momento, aguarda o resultado de uma consulta aos indígenas Mura de Autazes e Careiro da Várzea”.

A região de Itapiranga já conta com uma boa e diferenciada infraestrutura local. Como exemplos: a estrada de acesso a Manaus, a proximidade com a imprescindível oferta de energia, tanto no que diz respeito ao linhão Tucuruí-Manaus quanto ao gás natural de Silves, além da proximidade com os rios Uatumã e Amazonas, o que facilita o escoamento hidroviário da produção para o restante do país.

Para Rabelo, “o projeto em Itapiranga possui vantagens logísticas e de infraestrutura claras, o que contribui muito para a sua viabilidade, e também reforça a atratividade dos investimentos no município”, garante. A empresa espera que o ritmo de andamento do projeto em Itapiranga seja bastante favorecido, em razão da expertise e das lições aprendidas pela Potássio do Brasil ao longo dos anos. A empresa afirma que terá uma atuação em Itapiranga voltada ao desenvolvimento rápido, seguro e com muita responsabilidade socio-ambiental e ainda assim, mantendo um alto nível de governança corporativa.

PUREZA – Um destaque técnico de Itapitanga é que a reserva mineral de potássio no município possui um mineral mais puro que o potássio de outros locais pesquisados pela empresa no Amazonas. Todos os projetos de prospecção da Potássio do Brasil no Amazonas não possuem uso de barragens e propõem as técnicas mais modernas de sustentabilidade ambiental.