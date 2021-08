Posse do presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas é nesta terça

Manaus/AM - O juiz Luís Márcio Nascimento Albuquerque toma posse como presidente reeleito da Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon) nesta terça-feira (3), com início às 11h30.

A solenidade será transmitida ao vivo pelo canal oficial do Tribunal de Justiça do Amazonas no YouTube: https://www.youtube.com/user/tjamazonas1

Tomam posse no mesmo dia como vice-presidentes: o desembargador Délcio Luís Santos; a juíza Naia Moreira Yamamura; o juiz Divaldo Martins da Costa; e o juiz Luís Cláudio Cabral Chaves. A próxima gestão ficará à frente da entidade, que representa a magistratura amazonense, no biênio 2021/2023.

ELEIÇÃO

O juiz Luís Márcio Nascimento Albuquerque foi reeleito para comandar a Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon) no último dia 2 de julho. A votação aconteceu no Plenário do Tribunal do Júri do Fórum de Justiça Ministro Henoch da Silva Reis, zona Sul de Manaus. Luís Márcio disputou o pleito com o juiz Cássio André Borges, que esteve na direção da entidade de 2015 a 2019. Foram 184 votos contra 67. Ao todo 265 magistrados entre ativos e aposentados estavam aptos a votar.

PERFIL DO PRESIDENTE

Luís Márcio Nascimento Albuquerque é formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (1990); com pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal pela mesma instituição. O juiz ingressou na magistratura estadual amazonense no ano de 1996, assumindo a titularidade da Comarca de Novo Aripuanã.

Posteriormente, exerceu a judicatura na titularidade da Comarca de Anori, tendo sido promovido em fevereiro do ano de 2007 para a Entrância Final como juiz titular da 2.ª Vara do Juizado Especial Cível/Procon; sendo membro titular da 2.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Amazonas desde o ano de 2015. Exerceu a Presidência da referida Turma nos biênios de 2015/2017 e de 2017/2018. Atuou como juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas no período de 2009 a 2010 e, ainda, de 2018 a 2020; também exerceu a função de juiz auxiliar da Vice-Presidência do TJAM entre 2010 e 2012. Atualmente preside a 3.ª Turma Recursal da Corte amazonense.

COMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA AMAZON

CHAPA UNIÃO E LEALDADE

Presidente:

Luís Márcio Nascimento Albuquerque

Vice-Presidentes:

Desembargador Délcio Luís Santos,

Juíza Naia Moreira Yamamura,

Juiz Divaldo Martins da Costa,

Juiz Luís Cláudio Cabral Chaves

Secretários:

Juiz Marcelo Manuel da Costa Vieira e

Juíza Lúcia Maria Corrêa Viana

Tesoureiros:

Juiz Antônio Itamar de S. Gonzaga,

Juiz Julião Lemos Sobral Júnior e

Juíza Lídia de Abreu Carvalho Frota

Conselho Consultivo:

Desembargadora Liana Belém Pereira Mendonça de Souza,

Juiz André Luiz Nogueira Borges de Campos,

Juiz Eliezer Fernandes Júnior, Juiz Gonçalo Brandão de Sousa,

Juiz Fábio Lopes Alfaia,

Juiz Carlos Henrique Jardim da Silva e

Juiz Rosberg de Souza Crozara.

Suplentes: Juiz Jean Carlos Pimentel dos Santos e Juiz Odílio Pereira Costa Neto

Conselho Fiscal:

Juiz Rogério José da Costa Vieira,

Juíza Alessandra C. R. C. Gondim M. de Matos e

Juíza Danielle Monteiro Fernandes Augusto

Suplente:

Juíza Clarissa Ribeiro Lino