Ponte suspensa para travessia de animais é instalada na BR-319, no Amazonas

Manaus/AM - A primeira ponte suspensa para travessia de animais foi instalada no quilometro 272 da BR-319, rodovia que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO). A estrutura foi construída a nível de dossel, na altura da copa das árvores, e é destinada a animais arborícolas, como primatas, marsupiais e roedores. A passagem é uma medida de mitigação dos impactos diretos da BR-319, que está em processo de pavimentação. A obra emprega uma tecnologia inédita no Brasil e busca proteger a biodiversidade da Amazônia.

A ponte possui uma estrutura de 100 metros de comprimento e 5 metros de largura. Ela foi construída com materiais resistentes às intempéries e possui uma plataforma elevada para que os animais possam atravessar a rodovia sem risco de atropelamento.

A ponte é uma iniciativa inovadora e tem o potencial de ser replicada em outras rodovias da Amazônia. A obra é um passo importante para a conservação da biodiversidade da Amazônia e ajudará a reduzir o número de animais mortos por atropelamento.

O projeto foi realizado pela Wildlife Conservation Society (WCS) em parceria com a ViaFAUNA Consultoria Ambiental, financiado pela Fundação Segré, e com apoio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Primatas

A ponte suspensa na BR-319 foi idealizada para facilitar a locomoção do macaco barrigudo, macaco aranha, ambos em situação de vulnerabilidade para o risco de extinção. Além desses, o macaco zogue-zogue, prego, bugios, sauim-da-boca-branca, mico de cheiro, e outras espécies serão beneficiadas.