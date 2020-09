Políticas para pessoas com deficiência devem entrar no debate eleitoral

Manaus/AM – As políticas para pessoas com deficiência física e necessidades especiais devem ser incluídas nas propostas dos candidatos nas eleições municipais deste ano. A sugestão é do deputado Serafim Corrêa (PSB) que a sugeriu aos candidatos às prefeituras do Amazonas, nesta quarta-feira, 23.

“Entendo que este é um momento oportuno para fazermos um debate. Lembro que nos anos 1940, um homem chamado André Araújo, de um coração maior do que ele, fundou o Instituto Montessoriano Álvaro Maia. O professor André Araújo teve uma obra meritória, mas com sua a morte, o Instituto terminou fechando e o campo acabou abandonado. O projeto ressurgiu com a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), indicativa importante, que teve pessoas maravilhosas no seu comendo, e hoje ainda tem”, disse.

Serafim lembrou que quando prefeito de Manaus (2005-2008) finalizou a obra da Escola Educacional Especial André Vidal de Araújo, a inaugurou e a colocou em funcionamento.