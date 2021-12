Policial atira em militar da Marinha durante briga no Amazonas; vídeo

Um policial militar atirou em um militar da Marinha do Brasil durante uma briga no município de Lábrea, interior do Amazonas. A confusão foi vista por várias pessoas em um estabelecimento. Policial atira em militar da Marinha durante briga em Lábrea, no Amazonas pic.twitter.com/QAZWmfOePV — Babilônia (@hamudaniel19) December 20, 2021 Ainda não há informações sobre o motivo da briga. Nas imagens, uma mulher é vista tentando apartar a briga. O 9º Distrito Naval da Marinha informou que já está ciente da ocorrência, e ainda está apurando as causas do atentado. A Polícia Militar informou por meio de nota que está apurando os fatos para poder se manifestar sobre o ocorrido.



Veja nota na íntegra "A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informa que somente irá se manifestar acerca do ocorrido envolvendo um policial militar e um integrante da Marinha do Brasil na cidade de Lábrea, após a finalização do devido procedimento apuratório instaurado através de nossa diretoria de justiça e disciplina (DJD) objetivando apurar os fatos ocorridos. Informamos ainda que a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) já está apurando o evento."

