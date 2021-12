Escola americana, Kenzie Academy abre inscrições para cursos gratuitos no Amazonas

Manaus/AM - Cursos gratuitos sobre programação na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) são ofertados pela escola norte-americana, Kenzie Academy, para o Amazonas. As inscrições já estão abertas e as aulas online iniciarão no período de 3 a 6 de janeiro de 2022, de 18h às 21h. As inscrições para o curso podem ser feitas pelo site amazonia.kenzie.com.br. O único pré-requisito para participar do curso é ser residente na Amazônia Legal e ter acesso à internet no celular ou computador. A oportunidade é uma parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e a Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.