Polícia recupera 14 veículos roubados em Manaus; confira

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Os demais veículos foram conduzidos para as centrais de flagrante, delegacia especializada ou devolvidos aos proprietários no local de resgate.

No local, a equipe localizou o veículo e consultou a placa, verificando que a motocicleta possuía restrição de roubo. Em seguida, fez contato com a proprietária, uma mulher de 23 anos, para informá-la sobre a localização de sua motocicleta.

Os policiais da viatura 6079, pertencente ao efetivo da 6ª Cicom, foram acionados via linha direta, por volta das 23h30 de quinta-feira (16), para verificar uma motocicleta modelo Honda/CG 125 Titan ES, de cor branca e placas JXF-3173, que estava abandonada na rua Pedro Ataíde, no bairro Cidade Nova, zona norte.

