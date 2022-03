Polícia recebe mais de 3.500 novas armas para reforçar segurança no Amazonas

Manaus/AM - As polícias Militar e Civil receberam nesta sexta-feira (4), 3.865 pistolas calibre 9 milímetros e 14 viaturas policiais para ajudar no combate à criminalidade no Amazonas.

Do total de novas armas, 3,5 mil são para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Outras 365 vão ser repassadas à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Este é o primeiro lote de armamento a ser entregue, para substituir pistolas antigas. Ao todo serão entregues aproximadamente 11 mil pistolas para modernização do arsenal das polícias ao longo do ano de 2022.