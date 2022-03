Heineken encerra atividades e anuncia saída da Zona Franca de Manaus

Manaus/AM - Assim como a Pepsi, o grupo Heineken também decidiu deixar a Zona Franca de Manaus e anunciou nesta sexta-feira (4), que está transferindo sua cadeia produtiva de refrigerantes para São Paulo.

O anúncio oficializado por meio de nota afirma que a cidade de Itu receberá a unidade e que a medida foi tomada a fim de melhorar a produção e agilizar a logística dos produtos.

"Com a realocação, a empresa conseguirá otimizar a produção, aumentar a eficiência de toda a cadeia envolvida nesse processo, reduzir sua emissão de carbono e ainda acelerar a chegada dos produtos aos pontos de venda, tornando-se ainda mais competitiva e alinhada às dinâmicas do mercado", diz a nota.

Em outro trecho a empresa agradece o estado: "O Grupo HEINEKEN reafirma sua aposta e confiança no mercado brasileiro, onde tem buscado crescer de forma respeitosa e sustentável, e agradece toda a comunidade de Manaus e do estado do Amazonas pelo acolhimento durante todos esses anos de operação local".

A ZFM enfrenta há anos um períodos de turbulência com a ameaça de ser extinta. A retirada de incentivos tem afetado diretamente as fábricas e por isso, muitos têm optado por deixar o estado para procurar “mais estabilidade” em outras regiões do país.