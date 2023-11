Polícia desenvolve treinamento de cães policiais no Amazonas

Manaus/AM - Na dinâmica da vida urbana, onde o desafio de combater a criminalidade é constante, a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) conta com uma equipe de 18 cães, criados internamente na corporação, e um efetivo de 47 policiais militares. Juntos, esses heróis de quatro patas e seus dedicados treinadores atuam em diversas missões, tanto no serviço operacional quanto administrativo. Os cães não apenas desempenham suas missões operacionais, mas também são cuidados, entretidos e alimentados com esmero, além de serem treinados para enfrentar situações de perigo.

