PM desaparece em lago após acidente de barco no Amazonas

Manaus/AM - Um policial militar desapareceu durante acidente com um barco, na noite dessa quinta-feira (4), no Lago Ariauzinho, Comunidade Caldeirão, localizada no município de Iranduba, no interior do Amazonas.

Dois homens que estavam com ele no momento da tragédia, procuraram a delegacia da cidade por volta das 21h50, pedindo ajuda para procurar o homem que havia caído no rio.

Eles contaram que estavam pescando com um grupo de amigos, quando o barco naufragou e o PM sumiu nas águas.

Após o registro do boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para iniciar as buscas, mas por conta das condições de visibilidade, elas só devem iniciar na manhã hoje (5).