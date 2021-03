Operação frustra plano de fuga de detentos em carceragem do Amazonas

O titular da unidade policial destacou, ainda, que as equipes policiais de Careiro Castanho reforçaram a segurança no local e estão atentos à movimentação dos presos da unidade. “Após a ação ter sido finalizada, os detentos foram separados e remanejados para outras celas daquela delegacia”, informou ele.

“Durante a inspeção nas celas, encontramos sete celulares com carregadores, armas brancas e drogas, em posse dos detentos. Para que a averiguação no local fosse realizada com segurança, deslocamos os presos para a área externa da delegacia, momento em que eles puderam tomar banho de sol”, explicou George Gomes.

De acordo com o delegado George Gomes, titular da unidade policial, que coordenou a revista, atualmente a unidade policial conta com 19 detentos. Segundo ele, a ação ocorreu após os servidores da delegacia descobrirem que os detentos estavam planejando fugir da carceragem.

Manaus/AM - Uma vistoria realizada, nesta quarta-feira (03), nas celas da carceragem da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro Castanho, interior do Amazonas, resultou na apreensão de sete celulares com carregadores, armas brancas e drogas em posse dos detentos.

