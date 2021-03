PM apreende 4,5 toneladas de pirarucu ilegal em caminhão-baú em Iranduba

Manaus/AM - A Polícia Militar, em ação do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), vinculado ao Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), apreendeu, na manhã de sábado (13), cerca de 4,5 toneladas de carne de pescado da espécie pirarucu que eram transportadas em um caminhão-baú, no Km 13 da rodovia AM-070, em Iranduba. A ocorrência se deu dentro da Operação “Hórus”, desenvolvida de forma permanente e integrada a outros órgãos de segurança pública. Segundo informações do CPAmb, em barreira policial montada como parte da operação, os policiais realizaram fiscalização em um caminhão-baú. Na abordagem, foi constatado que o condutor transportava o carregamento de pescado sem Guia de Comercialização e sem lacres, caracterizando infração ambiental. Diante dos fatos, os envolvidos e o produto, avaliado em aproximadamente R$ 280 mil, foram encaminhados para a 31° Delegacia de Polícia de Iranduba para os procedimentos legais.

