Amazonas registra 596 novos casos de Covid-19 e mais 23 óbitos

Manaus/AM - Neste domingo (14), o Amazonas registrou 596 novos casos de Covid-19, totalizando 331.768 casos da doença, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Segundo o boletim, foram confirmados 23 óbitos por Covid-19, sendo 13 ocorridos no sábado (13) e 10 encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 11.539 o total de mortes.



Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, neste sábado (13/03), foram registrados 10 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 36.853 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,11% dos casos confirmados ativos.



Rede de assistência – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, e internados no Amazonas, há 796 pacientes, sendo 394 em leitos (82 na rede privada e 312 na rede pública), 387 em UTI (106 na rede privada e 281 na rede pública) e 15 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.



Há ainda outros 175 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 128 estão em leitos clínicos (20 na rede privada e 108 na rede pública), 32 estão em UTI (nove na rede privada e 23 na rede pública) e 15 em sala vermelha.



De acordo com o boletim, há outros 323 pacientes internados com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). São 26 em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 297 em leitos clínicos.