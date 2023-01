PM afasta agentes que mataram catador após confundirem madeira com fuzil

O corpo do catador está no Instituto Médico Legal (IML). A família e amigos seguem em busca de justiça e aprofundamento das investigações.

O caso aconteceu na Cidade de Deus, comunidade localizada na zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. A informação que se tem é que o homem estava no quintal de casa quando foi atingido e morto no local.

Os policiais militares envolvidos na morte do catador Dierson Gomes da Silva, 51 anos, foram afastados das ruas. Em depoimento, eles disseram que confundiram um pedaço de madeira usado pela vítima com um fuzil.

