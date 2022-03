Plataforma de cursos gratuitos da FVS tem mais de 5 mil alunos; saiba como se inscrever

Manaus/AM - O Centro de Educação a Distância (Cead) da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas oferece cursos gratuitos de educação a distância na área de Vigilância em Saúde e conta com 5,8 mil alunos cadastrados na plataforma virtual.

A plataforma conta com 5.881 alunos cadastrados e pode ser acessada de qualquer parte do país. As inscrições podem ser feitas pelo endereço: cead.fvs.am.gov.br

São oferecidos 15 cursos, incluindo o minicurso sobre Flebotomíneos e Leishmanioses, recém-adicionado ao catálogo de treinamentos e que aborda a transmissão da doença a partir do agente causador. O objetivo da plataforma é contribuir para a atualização de profissionais de saúde das prefeituras municipais, pesquisadores e sociedade em geral.

No ano de 2021, foram treinados 7.914 alunos pelo Cead, contando com o acesso da plataforma por usuários de diversas regiões do país, Distrito Federal (40), São Paulo (13) e Pará (12).