Amazonas não registra óbito por covid nas últimas 24h; casos somam 573 mil

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 54 novos casos de Covid-19, totalizando 573.716 casos da doença no estado. De acordo com o boletim, pelo segundo dia consecutivo, sem registro de óbitos nas últimas 24h pela Covid-19, no entanto, foi confirmado 1 óbito encerrado por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 14.122 o total de mortes.

Municípios – Dos 573.716 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (02/03), 283.475 são de Manaus (47,86%) e 290.241 do interior do estado (52,14%).

A capital, Manaus, tem 43 novos casos confirmados. No interior, os 6 municípios que têm casos novos são Jutaí (4), Boa Vista do Ramos (2), Envira (2), Itacoatiara (1), Parintins (1), Pauini (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.680 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.442. Há um novo óbito em Boca do Acre.