PL quer dobrar tempo de contribuição para aposentadoria de servidores que atuaram na pandemia no Amazonas

Os profissionais que serão beneficiados pela proposta são servidores da saúde, policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, policiais técnico-científicos, policiais penais e agentes socioeducativos. De acordo com a proposta, o tempo de serviço em dobro será contado a partir do Decreto Estadual nº 42.100/2020, que declarou Estado de Calamidade Púbica no Amazonas, que ainda está em vigor.

