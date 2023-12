PL de Roberto Cidade é sancionado e visa combater alcoolismo no Amazonas

Manaus/AM - Um PL apresentado por Roberto Cidade (UB) foi sancionada a Lei Ordinária nº 6.584, nesta terça-feira (5), que dispõe sobre o Programa Estadual de Prevenção ao Alcoolismo entre Mulheres.

De acordo com o parlamentar, o objetivo é promover a implantação de uma política pública que produza um conjunto de diagnósticos dos transtornos por uso de álcool nos diferentes municípios, além de realização de ações preventivas e serviços de acolhimento e tratamento que contribuam à redução do consumo de bebida alcóolica entre as mulheres.

“Antes havia sete vezes mais homens que faziam o uso abusivo e prejudicial do álcool do que mulheres, mas atualmente a prevalência entre os sexos é cada vez mais semelhante. Entre as que fazem consumo, uma em cada quatro mulheres consome de forma pesada bebidas alcoólicas, sendo que 2% desenvolve algum grau de dependência”, comparou o parlamentar.